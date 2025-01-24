Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ziyareti için kutsal topraklara gidecekler için uğurlama töreni yapıldı.

Çorum Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde gerçekleştirilen uğurlama törenine Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Müftü Yardımcıları Adem Aygül ve Dr. Fazıl Saraç, müftülük şube müdürleri, müftülük personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an’ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Çorum İl Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosu ilahiler seslendirdi.

İl Müftü Yardımcısı Fazıl Saraç, yaptığı açılış konuşmasında umre ibadetinin anlam ve öneminden bahsetti.

Ardından kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da umrecilere hayırlı yolculuk diledi.

İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül'ün yaptığı duanın ardından 101 umreci tekbir ve telbiyelerle kutsal topraklara uğurlandı.