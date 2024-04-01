Teknik Direktör Tahsin Tam yarınki maçta bir sezon önce şampiyonluk yaşadığı takıma rakip olarak çıkacak.

Geçen sezon Ahlatcı Çorum FK’nın başında 2. ligde şampiyonluk sevinci yaşayan Teknik Direktör Tahsin Tam bu sezon ilk haftalarda alınan sonuçların ardından karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı alınmıştı.

Tecrübeli teknik adam daha sonra Keçiörengücü ile anlaşmış ve mor beyazlı takımda ilk haftalarda aldığı sonuçlarla alt sıralardan uzaklaşan Keçiörengücü üst sıralarda yer bulmak istiyor.

Keçiörengücü takımı Çorum FK maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Tahsin Tam yakından tanıdığı Çorum FK karşısındaki oyun taktiğini yapırdı.

Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen ve Çorum FK maçını kazanmak isteyen Keçiörengücünde tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.

Taktik çalışmada Teknik Direktör Tahsin Tam takıma Çorum FK’nun oyun sistemi ve futbolcuları hakkında bireysel uyarılarda bulundu.

Keçiörengücü bugün kendi tesislerinde yapacağı çalışma ile Çorum FK hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerde kampa girecek.