Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ait tapu bilgilerinin hukuka aykırı şekilde sorgulandığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Boğazkale İlçe Tapu Müdürü V.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Bakan Gürlek’e ait kişisel veriler ve tapu kayıtlarının yetkisiz biçimde sorgulandığının tespit edilmesi üzerine Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

25 Mart 2026 tarihinde savcılık sorgusu tamamlanan V.S., “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak” suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Sungurlu Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirmede; Mevcut delil durumu, Suçun niteliği, Kamu görevlisinin yetkisini kötüye kullanma şüphesi göz önünde bulundurularak şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkeme kararının ardından V.S., geniş güvenlik önlemleri altında Sungurlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

Olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.