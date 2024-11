Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından "Yemde Birlik Gücü Projesi" ve Zirai Mücadelede İHA Kullanımı Projesi" kapsamında Çorum’a 40 litrelik zirai drone kazandırıldı.

Çorum'da tarımsal verimliliği artırmak amacıyla yüzde 70 hibe desteğiyle temin edilen 11 milyon lira bütçeli kombine silaj rulo balya makinesi ve zirai insansız hava aracı, Çorum Ziraat Odası ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine teslim edildi.

Bu kapsamda 11 milyon liralık zirai drone ve kombine silaj rulo balya makinesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Törene CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, MHP İl Başkanı Mhemet İhsan Çıplak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Borsa Başkanı Naki Özkubat, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin ve tarım personeli katıldı.

Törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin; “İlimizin toplam arazi varlığı 551.284 ha olup bu alanın bitkileri üretimi 38.882 hektarında yem gerçekleştirilmektedir. İlimiz hayvan yetiştiriciliğinde de önemli potansiyele sahip olup toplamda 206.755 adet büyükbaş, 285.427 adet küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Yem sektörü, yalnızca hayvanların temel besin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz; aynı zamanda et, süt, yumurta ve diğer hayvansal ürünlerin kalitesini ve miktarını da doğrudan etkiler. Bu amaçla maliyeti toplamda 11.025.252 TL olan %70 Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteği ve %30 Damızlık Sığır Yetiştiricileri birliği katkılarıyla "Yemde Birlik Gücü Projesi"ni gerçekleştirmiş bulunmaktayız.” dedi

Hayvancılıkta en önemli girdiyi kaba yemin oluşturduğunu aktaran Göktekin; “İlimizde yem bitkileri ekiliş alanları her yıl bir öncekine kıyasla artmakta ancak ülke bazında kaba yem açığımız devam etmektedir. Bu durum hayvansal üretimi, dolayısıyla da hayvansal ürün maliyetlerini etkilemektedir. Ayrıca kaba yem açığının bulunması hayvanların yeterli ve dengeli beslenmesini zorlaştırmakta; hayvanlarda büyüme geriliğine ve bağışıklığın düşmesine neden olmakta, yetersiz beslenen hayvanlarda et ve süt kalitesi düşmektedir. Dolayısıyla pazarda rekabet gücünü azalmakta ve ihracat potansiyeli olumsuz etkilenmektedir. Bununla birlikte ilimizde çeltik üreticilerinin daha az maliyetle ilaçlama yapabilmesi, tarla-bahçe bitkisi üretimi yapan üreticilerimizin daha az maliyetle gübreleme yapabilmesi ve tarımsal ürün yetiştirilen kontrol altında bitki sağlığının alanlarda tutulabilmesi oldukça önemlidir. Tarımda zirai insansız hava araçlarının kullanımı ile zamandan %80'e varan tasarruf sağlanırken; yabani ot ile hastalık ve zararlılar ile mücadele sağlanacak, bitki sağlığı ve besin varlığı kontrol altında tutulmuş olacaktır. Bu amaçla maliyeti toplamda 1.868.688,00 TL olan %60 Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteği ile "Zirai Mücadelede ZİHA Kullanımı Projesini" gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Proje kapsamında alımı gerçekleştirilen 40 It drone kullanımı ile daha hassas ve hızlı zirai çözümler üretilebilecek, bu da verime doğrudan etki edecektir.” İfadelerini kullandı

Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir de 2 yıl önce görülen aşırı yağışlar nedeniyle çiftçinin ilaçlama yapmak için araziye girememesinden ötürü zirai insansız hava aracı temin etmek üzere proje hazırladıklarını bildirdi.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ise yeni alınanla birlikte 5 balya makinesine sahip olduklarını, çiftçilere yerine de zamanında hizmet verdiklerini kaydetti.

Birlik başkanı olarak göreve geldikleri günden bu yana proje odaklı çalıştıklarını belirten Kaya; “20 milyonluk makineyi üreticimiz adına aldık ve çiftçimizin hizmetine sunduk. Birlik olarak 12 ay ve 1.ayda her bir aileden 49 litre süt topluyoruz. Yazın 70 litre süt topluyoruz. 2 bin 331 üreticisi olan bir birliğiz. Toplam 400 köyde çiftçimize hizmet götürüyoruz.” dedi

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur da konuşmalarında, makinelerin çiftçilere hayırlı olmasını temenni etti.