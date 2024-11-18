Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Çorum Barosu teğmenlere destek açıklaması yaptı.

Baro’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bu tür uygulamaların görevine sadakatle bağlı olan askerlerin emeklerini hiçe saymakla kalmamakla, aynı zamanda devletimizin temel değerlerine zarar vermektedir.

Söz konusu eylemin 6413 Sayılı Türk Silahları Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun 20'nci maddesinde düzenlenen TSK'dan ayırma cezasını gerektiren sınırlı sayıdaki hallerin kapsamında sayılamayacağı anılan kanunun lafzından açıkça anlaşılmaktadır.

Adaletin yanlış kararlarla gölgelenmesi kabul edilemez. Suçluların cezalandırılması kadar, masumların korunması da bir hukuk devleti olmanın gereğidir. Adaletten saparak alınacak her türlü karar milletin vicdanında yara açacaktır.

Hukuk devletine ve demokrasiye olan inancımızı yineleyerek adalet yerini bulana kadar bu sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”