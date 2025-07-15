Çorum’un Sungurlu ilçesinde tarlada çıkan yangın ormanlık alana ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Büyük Ekmekçi köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple tarlada yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, ormanlık alana sıçramadan ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.