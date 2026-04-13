Çorumlu akademisyen Doç. Dr. Taylan Barın, akademik kariyerindeki başarılı çalışmalarıyla profesörlük unvanına yükseldi.

2003-2007 yılları arasında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayan Barın, Ankara Barosunda avukatlık stajının ardından bir süre serbest avukatlık yaptı. 2011 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamlayan Barın, doktora derecesini ise 2016 yılında kamu hukuku alanında aldı.

Akademik çalışmaları kapsamında Kanada’da Prof. Dr. Will Kymlicka ile, ABD’de Georgetown University Law Center’da ve International Law Institute’da araştırmalarda bulundu. 2009 yılında Ufuk Üniversitesi’nde başlayan akademik kariyerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde sürdüren Barın, aynı zamanda TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonunda uzman olarak görev aldı.

2016 yılında öğretim üyeliğine atanan Barın, aynı yıl Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevini üstlendi. 2023 yılından itibaren Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görev yapan Barın, Nisan 2026’da profesör oldu.

Barın’ın anayasa hukuku alanında yayımlanmış kitapları, makaleleri ve bilimsel çalışmaları bulunmaktadır.