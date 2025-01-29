Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Çorum’un Kargı Belediyesi’ne sıfır itfaiye aracı hibe edildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen törenle 35 araç belediye başkanlarına teslim edildi. Ankara Gölbaşı’ndaki törende araç hibe edilen belediyelerin başkanları ve yöneticileri de hazır bulundu.

Belediyelerin sosyoekonomik durumları, yüzölçümleri, nüfus, ihtiyaç ve talepleri göz önünde bulundurularak “Tüm belediyelere adil ve eşit hizmet” ilkesiyle gerçekleştirilen destek kapsamında Bolu, Çanakkale, Tokat, Besni, Çelikhan, İnlice, Şambayat, Çay, Taşova, Korkuteli, Ardahan Belediyesi, Yusufeli, Erdek, Amasra, Göynük, Kargı, Çınar, Mollakendi, Karaçoban, Yavuzeli, Görele, Dörtyol, Erzin, Kırıkhan, Güzelbahçe, Nurhak, Polateli, Yeşilyurt, Mazıdağı, Anamur, Bulanık, Türkmen, Bozova, Beşikdüzü Belediyelerine 35 hizmet aracı desteği sağlandı. Belediye başkanları ve yöneticilerine araçların anahtarlarını TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu takdim etti.

Ekrem İmamoğlu’nun birlik başkanlığına seçilmesinin ardından AK Parti, CHP, DEM Partisi, MHP, DEVA Partisi, İYİ Parti, SP ve YRP’ye mensup belediye başkanlarının yönetimindeki belediyelere toplam 246 araç hibe edildiği belirtildi.

Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli de Ankara’da düzenlenen törene katıldı. Dereli’nin girişimleri sonucu TBB tarafından ilçenin hizmetlerinde kullanılmak üzere sıfır kilometre bir itfaiye aracı belediyeye hibe edildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hamit Dereli, şu ifadelere yer verdi: “Kargı Belediyesi olarak Türkiye Belediyeler Birliği’ndeki çalışmalarımızı aktif bir şekilde sürdürüyoruz. İlçemizin geleceğine katkı sağlamak, hemşehrilerimize daha iyi hizmet sunabilmek adına her günümüzü, Kargı’ya nasıl bir değer daha katabiliriz sorusuyla geçiriyoruz. Bu gayretlerimizin sonucunda, üyesi olduğumuz bu önemli birlikten ilçemize sıfır kilometre bir itfaiye aracı kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

İlçemizin coğrafi koşulları ve özellikle yaz aylarında yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle olası yangınlara karşı güçlü bir itfaiye filosuna sahip olmamız son derece önemli. Bugün gelinen noktada, eksikliklerimizi gidererek filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.

Görevde olduğumuz süre boyunca ilçemiz için pek çok girişimde bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz. Her zaman hemşehrilerimizin menfaatlerini öncelik alarak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bizim tek amacımız Kargı’ya ve vatandaşlarımıza hizmet etmek.”