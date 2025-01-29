Masa Tenisi 2. liginde erkeklerde ilimiz temsilcileri Çorum Belediyespor B takımı ve Çorum Gençlikspor takımları klasman grubunda ligde kalma maçlarına çıkacaklar.

İzmir’de hafta sonunda yapılan 2. lig 2, etap müsabakaları sonunda Çorum Belediyespor B takımı 11. Çorum Gençlikspor takımı ise 15. olarak klasmanda mücadele etme hakkı kazandılar.

Çorum Belediyespor B takımı Berat Özdemir, Ali Aşnas Gül, Mehmet Akif Aktaş ve Abdurrahman Gürbüz’den oluşan takımı ile yaptığı 15 maçta beş galibiyet 10 mağlubiyet ve 20 puanla 11. olarak tamamladı.

Çorum Gençlikspor kulübü ise Adil Nezih Kayışoğlu, Fatih Sancak, Hüseyin Ekmekçi, Muhammet Bahatti Ahısha, Murat Mesut Beçer, Musap Layık ve Osman Uğur Memik’li kadrosu ile 15 maçta bir galibiyet ve 16 puanla ligi 15. sırada tamamladı.

2. ligde ilk iki etap sonunda ilk sekiz takım final grubunda mücadele edecek.

Ligde Altay, Yıldırımspor, Çorum Belediyespor B takımı, Isparta Genç Hareketspor, Gaziantep Belediyespor, Yalova Belediyespor, Çorum Gençlik ve Antakya Belediyespor takımları kendi aralarında yaptıkları maçlar sonunda son altı sırada alan takımlar 3. lige düşecek.