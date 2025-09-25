Hürriyet Meydanı'nda Ahilik Haftası kutlama etkinliklerinde konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, işini düzgün yapmayan ve milleti aldatan esnafı uyararak; "Çorum Belediyesi olarak Ahilik teşkilatında olduğu gibi işini dürüst ve ahlaklı yapan esnafımızı başımızda taşımaya devam edeceğiz ama işini düzgün yapmayanın pabuçlarını dama atacağız ve tezgahlarını başlarına yıkmaya devam edeceğiz." dedi

‘Ahiliğin en temel amacının bayrağın dalgalanması, bayrağın dalgalandığı yerde huzurun olması, bayrağımızın dalgalandığı yerde güzelliklerin olması ve bereketin olmasıdır.’ diyen Başkan Aşgın “Ahilikte esas olan en kalitesinin en uygun fiyatla müşterisine sunmaktır. Çorum’da esnaflarımızın hemen hemen büyük bir kısmıyla bunu başarmış bir iliz ama işini eksik ve yanlış yapan yok mu? tartıya zarar veren yok mu? Aldatan yok mu? Maalesef oda var. Biz de onlara Hz Peygamberin ‘Aldatan bizden değildir’ hadisiyle cevap veriyoruz. Ne olur helal aşımıza haram katmayalım. Ne olur çoluğumuza, çocuğumuza haram lokma yedirmeyelim. Haram olan çoğa talip olmayalım. Çorum Belediyesi olarak Ahilik teşkilatında olduğu gibi işini dürüst ve ahlaklı yapan esnafımızı başımızda taşımaya devam edeceğiz ama işini düzgün yapmayanın pabuçlarını dama atacağız ve tezgahlarını başlarına yıkmaya devam edeceğiz. Çünkü aldatan bizden değildir. Esnafımız da aldatıyorsa bizden değildir. Biz de bizden olmayanlarla Türk milleti olarak mücadele etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı