Tahmini Okuma Süresi: dakika

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), tarafından ‘Her Yıl 100.000 Yeni Sosyal Konut Projesi’ kapsamında Çorum’da Akkent Mahallesi Celilkırı mevkiinde inşa edilen 760 konutun inşaatı ve çevre düzenlemesi tamamlandı.

TOKİ resmi hesabı Çorum’da inşaatı tamamlanan TOKİ konutları ile ilgili çekim yaparak bilgilendirme yaptı.

TOKİ, gerek binaların mimarisi gerekse çevre düzenlemesi ile çağdaş bir yaşam merkezi konseptinin sunulduğu toplu konutları vatandaşlara tanıttı.

TOKİ uzmanı Talha Sarı, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak 760 adet konut, 3 adet ticaret merkezi ile altyapı ve çevre düzenlemelerini Çorum şehrine kazandırmış bulunmaktayız. Konutlarımızdan 520’si 2+1, 240 adet 3+1’dir. Tüm bloklarımızda dış cephe mantolama, komşu dairelerde ses yalıtımı sağlaması amacıyla döşeme ve duvarlarda ses yalıtımı yapılmıştır. Ayrıca her dairede çamaşır makinesini ayrı bir alanda kullanmak için içlik alanı bulunmaktadır. TOKİ olarak 12.10.2020 tarihinde ihalesi yapılan 760 konut ve ticaret merkezilerini kısa bir zaman içerisinde tamamlamış olup hak sahipleri ile geleceğimiz olan çocuklarımızın güvenli ve rahat vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla yeşil alanlar oluşturulmuş, kamelyaları, fitness alanları, çocuk oyun alanları, parkı ve tüm sosyal donatılarıyla yeni bir yaşam alanı oluşturulmuştur. Tamamı asansörlü olan binalarda merkezi uydu ve yangın söndürme sistemleri ile yine merkezi çöp toplama ve kameralı kapı otomatı sistemleri de bulunuyor. En ince ayrıntısına kadar düşünüp yaptığımız TOKİ konutlarının ve ticaret merkezlerimiz Çorumlu hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuştur. Vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun.”dedi.