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TOKİ 42 ildeki 460 arsayı 1-2 Kasım 2023 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak.

Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis, özel sağlık tesis ve plansız niteliğindeki arsalara, peşin veya yüzde 35 peşinat, 48 ay vadeyle sahip olunabilecek.



Ayrıca Antalya Demre’de de bir arsa kiralanacaktır.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 42 ildeki 460 arsayı açık artırmayla satışa sundu.



Açık artırma, 1-2 Kasım 2023 tarihinde olacak

Muhammen bedeli 15.840.377.894-TL olan yaklaşık 3.880.530 m2 büyüklüğündeki; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova’da bulunan 460 arsa, açık artırmayla satılacak.



Açık artırma, 1 Kasım 2023 Çarşamba ve 2 Kasım 2023 Perşembe günü saat 10.30’da yapılacak.

Müzayede TOKİ’nin İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Otel ve Konferansa Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.



Yüzde 35 peşinat 48 ay vade

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi ve turizm tesis alanı niteliğindeki arsalara yüzde 35 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek.



Satışa sunulan arsalar arasında Ankara’da konut, ticaret, sağlık tesis alanı, Diyarbakır’da konut ve ticaret, İzmir’de gemi söküm alanı, sanayi tesisi, İstanbul’da konut ve lojistik tesis alanı bulunuyor.



Satışa ilişkin detaylı bilgiye “www.toki.gov.tr” ile “emlakmuzayede.com.tr” internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.