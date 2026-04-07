Çorum’da TOKİ kapsamında hayata geçirilecek 2 bin 867 sosyal konut için kura çekiminin yapılacağı yer değişti.
Daha önce Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapılacağı duyrulan kura çekimi Atatürk Spor Salonu'na alındı.
10 Nisan Cuma günü saat 14:00'da gerçekleştirilecek kura çekimine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katılacak.
TOKİ Çorum kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
Muhabir: Fatih Battar