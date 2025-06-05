Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Türkiye'nin ekonomik açıdan zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek, çözümün milletle birlikte inşa edileceğini belirtti.

Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Solmaz, adalet, özgürlük ve huzurun olmadığı ortamlarda bayramların bayram olmaktan çıktığını ifade etti.

Solmaz, hayat pahalılığı, ekonomik tıkanıklık ve alım gücünün düşük olması nedeniyle de bayramın neşesinin zedelendiğini dile getirdi.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Türkiye’nin adalet, hukuk ve ifade özgürlüğü açısından kritik bir süreçten geçtiğini belirterek, “Adalet bir parti meselesi değil, bir toplumun vicdanıdır” dedi.

Mesajında toplumsal adalet ve hukukun üstünlüğü vurgusu yapan Solmaz, Türkiye'nin bu bayrama da adaletin gölgelendiği, hukukun siyasallaştığı bir atmosferde girdiğini iddia etti.

Solmaz, halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarının tutuklandığı, gazetecilerin susturulduğu ve düşünce özgürlüğünün cezalandırıldığı bir süreçten geçildiğini belirterek, yaşananların sadece muhalefeti değil tüm toplumu tehdit ettiğini söyledi. “Adalet bir parti meselesi değil; bir toplumun vicdanıdır, ortak yaşamın temelidir” diyen Solmaz, hukukun üstünlüğü sağlanmadan gerçek bir bayramın mümkün olamayacağını vurguladı.

Kurban Bayramı’nın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik bayramı olduğunu hatırlatan Solmaz, tüm olumsuzluklara rağmen umutlarını ve dayanışma ruhunu koruduklarını dile getirdi. Bayramların toplumsal barışa katkı sağlayan günler olduğunu vurgulayan Solmaz, yardımlaşma ve dayanışma duygularının bu özel günlerde daha da anlam kazandığını kaydetti.

Türkiye’de adaletin yeniden yeşereceği, özgürlüklerin genişleyeceği bir gelecek için mücadele ettiklerini ifade eden Solmaz, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Tüm yurttaşlarımızın ve Çorumlu hemşehrilerimin Kurban Bayramı’nı kutluyor; barışın, adaletin ve özgürlüğün hüküm süreceği bayramlara erişme dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

