Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yaptığı basın açıklamasında ağustos ayı asayiş değerlendirmesi yaparken ayrıca 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle alınan tedbirler hakkında da bilgiler verdi.

Son 1 ay içerisinde emniyet ve jandarma birimleri tarafından 5 bin 583 adet devriye faaliyeti, 298 adet sabit-seyir halinde umuma açık yerlerde uygulama ve 37 adet geniş katılımlı huzur uygulaması gerçekleştirildiğini belirten Vali Zülkif Dağlı, “Bu uygulamalarda, 190.345 şahsın sorgusu yapılmıştır. Çeşitli suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan 233 şahıs yakalanmıştır. İlimiz genelinde ağustos ayı içerisinde 2 bin 335 olay meydana gelmiş, bu olaylardan 2 bin 144’ü aydınlatılmıştır. Yürütülen çalışmalarda, 44 adet ruhsatsız tabanca, 37 adet av tüfeği, 15 adet kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait 4 bin 920 adet çeşitli çap ve markalarda fişek ele geçirilmiştir. Yine trafik birimlerimizce, 98 bin 375 araç denetlenmiş ve kurallara uymayan 25 bin 628 araç veya sürücülerine gerekli idari para cezaları uygulanmıştır. Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar ile sürücü belgesiz veya alkollü araç kullanma gibi çeşitli suçlardan toplam 641 araç trafikten men edilmiştir” dedi.

-‘EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE’ PROJESİ KAPSAMINDA 1.650 ANNEYE ULAŞILDI-

Resmî belgede sahtecilik, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı suçları kapsamında 28 şüpheli şahsa adli işlem yapıldığını ve uyuşturucu madde ticareti suçundan 22 şahısın tutuklanarak cezaevine teslim edildiğini kaydeden Vali Dağlı, “İçişleri Bakanlığımızın başlattığı “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında 1.650 anneye ulaşılarak bilgilendirmeler yapılmıştır. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemek isteyen uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelemiz aralıksız devam etmektedir. Siber suçlar ile mücadele faaliyetleri kapsamında, yasadışı olarak internet üzerinden bahis oynatıldığı tespit edilen 52 site, müstehcenlik ve fuhuş içerikli yayın yapan 16 site olmak üzere, toplam 68 siteye erişimin engellenmesi sağlanmıştır. Oltalama tekniği ile kişilerin bilgilerini ele geçirerek menfaat temin ettiği tespit edilen 58 URL adresi Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine bildirilerek çok sayıda vatandaşımızın mağdur olmasının önüne geçilmiştir. Ayrıca internet üzerinde yapılan sanal devriye faaliyetinde suç teşkil edebileceği değerlendirilen toplam 78 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapılmış ve müteakip işlem yapılması amacıyla ilgili birimlere bildirimde bulunulmuştur. Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, ağustos ayı içerisinde 18 etkinlikte 9.140 vatandaşımıza KADES ve UYUMA uygulamaları tanıtılmış, sosyal etkinlikler düzenlenmiştir” şeklinde konuştu.

-YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA TÜM TEDBİRLER ALINDI-

Bu yıl Çorum’da ilk, orta ve lise olmak üzere 4 bin 984 derslik ve 512 okulda 86 bin 187 öğrencinin eğitim göreceğini 7 bin 336 öğretmenin görev yapacağını dile getiren Vali Dağlı,

“Bu hafta itibariyle başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzlukların engellenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla kolluk birimlerimiz ve ilgili kurumlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmış ve çeşitli planlamalar yapılmıştır. Bu kapsamda, okul önlerinde ve çevrelerinde oluşacak trafik yoğunluğuna zamanında müdahale edilebilmesi için okul giriş/çıkış saatlerinde trafik ekip ve personeli görevlendirilmiştir. Ayrıca servis araçlarına yönelik denetimler yapılmakta olup, bir plan dahilinde eğitim-öğretim dönemi boyunca servis araçları, servis şoförleri ve rehber personel denetimleri aksatılmadan yapılmaya devam edilecektir. Yaya yolu veya okul geçitlerinde yaya yolu önceliğine ilişkin gerekli denetimler arttırılarak devam edecektir.

Her okulumuzun emniyet ve jandarma irtibat görevlisi bulunmaktadır. Bunlar okul idarelerimizle yakın çalışmaktadırlar. Okul önleri ve yakın çevresinde öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesine ve suça sürüklenmesine sebep olabilecek alkol, sigara/açık sigara, elektronik sigara, tütün vb. maddeler ile kesici, delici, yaralayıcı vb. diğer unsurların satılmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Vali Dağlı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Okul önleri ve çevresinde başta Motosikletli Asayiş Timleri ile Narkotimler olmak üzere kolluk ekipleri görevlendirilmiştir. Okul çevrelerinde bulunan internet kafe, oyun salonları, büfeler gibi işyerleri ve seyyar satıcılara yönelik denetimler aralıksız yapılacaktır. İl genelinde bulunan okullarımızın tamamına yakınında güvenlik kamerası bulunmakta olup, güvenlik kamerası bulunmayan 35 okulumuza da takılma çalışmaları devam etmektedir. Okullarda görevlendirilen özel güvenlik görevlilerinin denetimleri kolluk birimlerimizce ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda titizlikle yapılacaktır. Okul kantinlerinde fahiş fiyat, tarihi geçmiş ürünler ve hijyen denetimleri, ilgili birimlerimiz tarafından eğitim-öğretim süresince yapılacaktır. Okul bahçelerine araç girişine izin verilmeyecek, okul idaresi tarafından gerekli kontroller titizlikle yapılacaktır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli olarak “Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi” kapsamında uygulamalı eğitim faaliyetleri planlanmış olup, eğitimler eğitim-öğretim dönemi boyunca etkin olarak yürütülecektir.

İlgili kurum/kuruluşlarla koordineli olarak okul servis aracı şoförlerine yönelik yoğun bir şekilde eğitim programları düzenlenecektir. İlgili birimlerimizin uzmanları tarafından; öğrencilerimize yönelik “kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, siber güvenlik ve trafik güvenliği,

yine okul yöneticilerine, öğretmenlere, STK temsilcilerine, muhtarlara, okul aile birliği üyelerine ve velilere yönelik olarak “uyuşturucu/uyarıcı madde” konularında bilgilendirme/bilinçlendirme faaliyetleri planlanmış olup, bu faaliyetler eğitim/öğretim dönemi boyunca etkin olarak yürütülecektir. İlimiz genelinde eğitim-öğretime başlayacak öğrencilerimizin huzur ve güven ortamında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edebilmelerini sağlamak amacıyla alınan tüm tedbirler ve yapılan planlamalar kolluk birimlerimiz ve ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle icra edilecektir.”

Vali Dağlı, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

“Emniyet ve asayişi sağlama, huzur ve güvenin tesisi için gerçekleştirilen faaliyetler şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hız kesmeden ve artarak devam edecektir. Suç ve suçlularının üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gideceğiz. Huzur ve sükunu kaçıranlara, toplumsal düzeni bozmaya çalışanlara göz açtırmayacağız. Bütün bunları yaparken tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, oda ve STK’larımızla, vatandaşlarımızla ve siz değerli basın mensuplarımızla iletişim ve işbirliği içerisinde olacağız. Kısaca toplumun tüm kesimleri ile el ele vererek çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Tüm gayemiz Çorumlu vatandaşlarımızın güven ve huzur içerisinde hayatlarını sürdürmeleri. Bu vesileyle; yeni eğitim- öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Çorumlu hemşerilerime sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyor, selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. Siz kıymetli basın mensuplarımıza da çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum.”

Basın açıklamasına Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ile İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’da katıldı.