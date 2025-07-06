03 yaşındaki Kore Gazisi Derviş Karakuş torununun torununu da gördü...

Hatay'ın İskenderun ilçesi Kocatepe Mahallesinde yaşayan, Kore Savaşı'nda cephede yer alan Kore Gazisi Derviş Karakuş, yaşam tarzına ve beslenmesine dikkat ederek 103 yaşını gördü.

Uzun yıllar boyunca vatanına hizmet eden ve ailesine bağlılığı ile örnek olan Derviş Karakuş'un eşine olan aşkı ise görenleri etkiliyor. 10 yıl önce vefat eden eşinin ismi her geçtiğinde göz yaşlarına hakim olamıyor.

''HER GÜN MEZARLIĞA BİR GÜL GÖTÜRÜRÜM''

Eşi vefat ettikten sonra, mezarına her gün bir adet gül götürdüğünü ifade eden Karakuş, "Eşimle aramızda bir gün bile kırgınlık olmadı. Onu çok özlüyorum. Her gün aklımda, her gün dua ediyorum. Mezarına bir gül götürmeden içim rahat etmiyor. Orada da biz gece gündüz çalıştık milletimize, devletimize, askerimize. Herkesin görevi farklıydı; beli ayrı, taburesi ayrıydı. Şimdi o yetki benim değil, Allah'ın. O gün bugündür Allah bana bu ömrü verdi.

''TORUNUMUN TORUNUNU DA GÖRDÜM''

Ben şimdi 103 yaşındayım ama bilemezsin, belki 110 belki de 120'ye kadar da yaşarım. Bu hayat, Allah'ın verdiği bir bağış. Oğlun oluyor, oğlundan kızın oluyor. Kızını evlendiriyorsun, ondan da torunun doğuyor. Torununu gördüğün zaman dünya senin oluyor. Yaşım kadar torunum var ve torunumun, torununu da gördüm. Allah bu günleri de gösterdi. Kore savaşında Altı bin beş yüz kişiydik. Doksan sekiz sene oldu babam öleli. Annem de ölüverdi. Biz meydanlarda kaldık, yavrum. Eşimde öleli 10 yıl oldu, çok severdim onu. Her gün mezarlığa bir gül götürürüm, her gün. Küçüktüm o zaman, bir ufacık çocuktum. Hiç aklımdan çıkmıyor. Bir gün bile aramızda bir kırgınlık, bir nifak olmadı" dedi.