AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdür Yardımcısı İsmail Çağlar'ı ziyaret etti.

Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Ahlatcı, Çorum'dan başlayarak Kırıkkale'ye kadar devam edecek tren yolunun detaylarını görüştü.

Ahlatcı; "Çorum’umuza değer katacak son derece önemli olan hızlı tren yolunun her aşamasını detaylı bir şekilde ele aldık. Çalışmalar noktasında hazırlıklar devam ediyor ve en kısa sürede tamamlanması için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Çorumumuzun ulaşım altyapısını güçlendirecek hızlı tren yolunun takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı