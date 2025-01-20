Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü hazırladığı Squid Game videosu sosyal medyayı salladı.
Çorum'un temizliğine verdiği önemi eğlenceli ve yaratıcı bir şekilde gözler önüne seren video, kısa sürede milyonlarca izlenme sayısına ulaştı.
Çorum Belediyesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün tanıtım çalışmalarıyla Türkiye'ye Çorum’u konuşuyor.
Dünya çapında büyük ses getiren Squid Game dizisinden esinlenerek hazırlanan temizlik videosu Çorum'un temizliğine verdiği önemi eğlenceli ve yaratıcı bir şekilde gözler önüne serildi.
Editör: Çorum Hakimiyet