Ankara'da Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Kırıkkale'deki Silah Sanayi Organize Bölgesi'nden sonra Türkiye'nin 3.Savunma Sanayi Organize Bölgesi Çorum'da kuruldu.

Türkiye'nin en büyük savunma sanayi yatırımları Çorum'un en büyük ilçesi Sungurlu'ya kuruldu ve Savunma Sanayi Organize Bölgesi her geçen büyüyor ve gelişiyor.

Karadeniz ulaşım koridorunun tam üzerinde bulunan ve başkent Ankara’ya yakın olması nedeniyle stratejik konumda olan Sungurlu, geçtiğimiz yıllarda savunma sanayi fabrikalarının hayata geçmesiyle Organize Sanayisi büyümeye devam ediyor.

Yeni yatırımların sırada beklediği Sungurlu OSB'nin daha da büyümesi beklenirken, ilçede yeni fabrikalar ve iş sahaları ile birlikte hem işsizliğin önüne geçilmesi, hem nüfusunu koruması ve daha artırması hem de ekonomik olarak büyümesi hedefleniyor.

Bu kapsamda Sungurlu Organize Sanayi Bölgesine (OSB) Ahlatcı Holding tarafından kurulan Türkiye’nin en büyük barut fabrikasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçimlerden önce açılışının yapılması planlanıyor.

Gold Force Sungurlu Barut Fabrikasının hafif silah mühimmatları için barut üretilecek olan ilk etabı devreye alınıyor.

Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök, fabrikanın açılış için tüm hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi.

Organize Sanayi Bölgesinin ihtisas savunma sanayi bölgesi olacak olan bölümünün girişine tabelalar yerleştirilirken, barut fabrikasının da tabelası takıldı.