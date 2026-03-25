Amatör Futbolda sezonun son teknik toplantısı U 11 ve U 12 ligleri için 27 Mart cuma günü yapılacak.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan 2025-2026 futbol sezonu son teknik toplantısının cuma günü saat 15’da ASKF Toplantı Salonunda yapılacağını açıkladı.

Engin Ayan U 11 ve U 12 liglerinde mücadele edecek takımların temsilcilerinin katılacağı teknik toplantıda gruplar ve fikstür çekimi yapılacağını ve ayrıca statülerinin belirleneceğini söyledi. Ayan toplantıya bu kategorilerde mücadele edecek kulüp yetkililerinin katılması gerektiğini bildirdi.