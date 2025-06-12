U 12 liginde gruplarda son maçlar öncesinde A grubundan Çorum FK., B grubundan Vefa Gençlikspor, C grubundan Mimar Sinanspor D grubundan ise Kültürspor takımları çeyrek finale yükselmeyi başardı. Gruplarda çeyrek finale yükselen son dört takım ise hafta sonu oynanacak maçlar sonunda belli olacak.

Dört grupta 26 takımın mücadele ettiği U 12 liginde A grubunda ilk dört maçını kazanan Çorum FK son maçlar öncesinde çeyrek finale yükselmeyi garandiledi. Grupta ikinci sırada bulunan Anadolu FK 9 puana sahip ve son maçında 6 puanla üçüncü sırada bulunan Vefa Devanespor takımı ile karşılaşacak. Bu maçı kazanması halinde çeyrek finale yükselen takım olacak.

B grubunda da Vefaspor takımı dört maçınıda kazanarak son maçlar öncesinde çeyrek finali garantiledi. Grupta haftanın tek kritik maçında 9’ar puanlı iki takım Osmancık Kandiberspor ile Sungurlu Belediyespor takımları Sungurlu ilce sahasında karşılaşacaklar. Bu maçı kazanan takım gruptan ikinci olarak çeyrek finale yükselmeyi başaracak.

C grubunda da Mimar Sinanspor takımı dört maçınıda kazanarak son maçlar örcesinde çeyrek finali garantiledi. Mimar Sinanspor maçında Osmancık 1953spor deplasmanında mücadele edecek. Gruptan ikincilik mücadelesi veren Hattuşa Gençlikspor 9 puanla ikinci sırada yer alırken Çorumgücüspor ise 7 puanla üçüncü sırada bulunuyor. İki takımın son haftada oynayacağı maçta ikinci takım belli olacak. Hattuşa Gençlikspor’a beraberlik yetiyor, Çorumgücüspor’un kazanmaktan başka şansı yok.

D grubunda ise 10 puanla lider durumda bulunan Kültürspor son hafta Mecitözü Gençlerbirliği deplasmanında kazanarak çeyrek finale yükselecek. İkinci sırada bulunan Gençlerbirliği ise son sıradaki Düvenci Belediyespor karşısında kazanarak çeyrek finale yükselmek amacında. Hitit Anadoluspor takımı ise Akkent Gençlikspor önünde kazanarak Gençlerbirliği ve Kültürspor’un kaybetmesini bekleyecek.