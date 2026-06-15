EFE'ler Ligi'nde ilimizi temsil edecek olan Sungurlu Belediyespor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kırmızı Beyazlılar son olarak Norveç milli takımının smaçörü Oskar Espaland ile anlaştı.

24 yaşındaki başarılı voleybolcü 18-20 sezonlarında Topp Volley Norge takımında forma giydikten sonra VC Greenyard Maasetik, Torvastan Norvid Volleybol Clup ve SVG Lüneburg formalarını giydikte sonra geçtiğimiz sezonda Belçika’da Knack Volley Roeserale takımında oynadı.

Geçtiğimiz sezon Knack Voleybol takımının tüm maçlarında forma giyen Oskar Espeland 22-23 sezonunda Norveç liginde en iyi manşet alan oyuncu ödülünü 2019 yılında ise Nevza U 19 takımında en iyi smatçör ödüllerini sahibi oldu.