Er Toprak U 12 liginde şampiyonluk kupası Vefaspor’un oldu. Bu yıl 24 takımın katılımı ile üç grupta oynanan U 12 liginde grup ve eleme maçları sonunda finale yükselen Vefaspor ile Çorum FK takımları şampiyonluk için karşılaştı.

Maça çok hızlı başlayan Vefa Gençlikspor 2. dakikada Mücahit Serkan ve 10. dakikada Cevdet Eymen’in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Bu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Vefaspor ikinci yarının başında Hasan Kağan’ın golü ile farkı üçe çıkartan Vefaspor önünde Çorum FK 48. dakikada Buğra’nın golü ile farkı ikiye endirdi. Kalan bölümde Çorum FK’nın çabası gol getirmedi ve maçtan 3-1 galip ayrılan Vefaspor takımı şampiyon oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle ilk dört sırayı alan takımlara kupa ve madalyaları verildi.