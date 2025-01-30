U 15 Liginde play-of heyecanı başlıyor.

İki grupta oynanan maçlar sonunda ilk iki sırayı alan dört takımın mücadele edeceği play-off ilk maçları 1 Şubat cumartesi günü başlayacak.

Final grubunda ilk haftada Mimar Sinan sahasında saat 12’de Mimar Sinanspor ile Gençlerbirliği takımları aynı saatte İtfaiye sahasında ise Vefaspor ile Osmancık Belediyespor takımları karşılaşacak. Final Grubunda ikinci hafta maçları 5 Şubat çarşamba günü ilk yarının son maçları ise 8 Şubat cumartesi günü oynanacak.

12 Şubat’ta oynanacak ikinci yarının ilk maçının ardından final grubunda şampiyon 20 Şubat perşembe günü oynanacak maçlarla sona erecek.