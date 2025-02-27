U 15’de şampiyon bugün belli oluyor.

Bugün Vefaspor ile Mimar Sinanspor arasındaki maçı kazanan takım şampiyon olacak.

Maçın betabere bitmesi halinde ise iki takım baraj maçında bir kez daha karşılaşacaklar.

Grup maçlarının ardından final grubunda mücadele eden dört takım son maçlarına bugün çıkacaklar.

Bugün saat 13’de İtfaiye sahasında oynanan ilk maçta Gençlerbirliği ile Osmancık Belediyespor takımları formalite maçına çıkacak.

Bu maçın ardından ise saat 15’de Vefaspor ile Mimar Sinanspor takımları şampiyonu belirleyecek maçta karşılaşacaklan, Final Grubunda oynadıkları beş maçta topladıkları 13’er puanla ilk iki sırada yer alan iki takım arasındaki maçı kazanan takım bu kategorinin şampiyonu olacak. Bu maçın berabere bitmesi halinde ise ilk maçtan da beraberlik ile ayrılan iki takım önümüzdeki günlerde şampiyonu belirlemek için bu kez baraj maçında karşılaşacaklar.

Final maçı Ertuğrul Ramazan Boyraz’ın

U 15 Final Grubunda bugün oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Gençlerbirliği- Osmancık Belediyespor maçını Meriç Devran Demirel, Muhammed Yıldırım, Mahmutcan Doğan hakem üçlüsü yönetecek.

Şampiyonu belirleyecek maçta ise Vefaspor ile MimarSinanspor karşılaşmasını Ertuğrul Ramazan Boyraz yönetecek yardımcılıklarını ise Erdal Uncuer ve Zehra İşeri yapacak.