U 15 Liginde grup maçları tamamlandı.

Final grubuna yükselen üç takım belli oldu.

Dördüncü takımı baraj maçı belirleyecek. A grubunda son hafta oynanan tek maçta yarıda kaldı.

Gruptan çıkmayı garantileyen Mimar Sinanspor ile kazanması halinde gruptan ikinci olarak çıkacak Maviayspor arasındaki maçın son dakikalarında hakemin verdiği kararlara tepki gösteren Maviayspor takımı sahadan çekildi.

Bu maçla ilgili kararı Tertip Kurulu verecek. Bu maçın sonucuna göre Mimar Sinanspor final grubuna yükseldi. Bu maçta Maviayspor takımı mağlup sayılması durumunda ise gruptan ikinci olarak Osmancık Belediyespor final grubuna yükselecek.

B grubunda ise son hafta maçlarında kayıpsız lider Vefaspor takımı yedinci maçından 9-0’lık galibiyet ile ayrılarak lider olarak final grubuna yükseldi, Son haftaya aynı puanla giren iki takımdan İskilipspor, Alaca Belediyespor’u 3-2 yenerken Gençlerbirliği ise İskilipgücü önünde 2-1 galip geldi.

Grupta iki takım 14’er puanla sezonu tamamladı.

Tek devreli maçlarda statü gereği averaj hesabı yapılmadığı için iki takım bu hafta sonu Dodurga sahasında baraj maçı oynayacaklar

. Bu maçı kazanan takım gruptan ikinci olarak final grubuna yükselecek.