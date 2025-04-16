U 17 Liginde dördüncü maçlar sonunda Mimar Sinanspor yoluna kayıpsız devam ediyor.

Ligde play-off mücadelesi ise oldukça zorlu geçecek gibi görünüyor.Ligde geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarda alınan skorlardan çıkan kırmızı kart sayısı öne çıktı.

Çorum futbolunun geleceği olan bu yaştaki gençlerin maçlardaki agresif tutumları gelecek adına son derece endişe verici.

Ligde Mimar Sinanspor dördüncü maçından da gol yemeden galibiyet ile ayrılarak açık ara liderliğini devam ettirdi. Ligde ikinci sırada bulunan Anadolu FK, Alaca Belediyespor deplasmanında hem ilk mağlubiyetini aldı hem de bir çok oyuncusunu kaybetti. İskilipgücüspor evinde Çorumspor’u 3-0 yenerek dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı ve final grubu için iddiasını ortaya koydu.

Buharaspor, Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerken Hattuşa Gençlikspo ise Osmancık Belediyespor deplasmanında tek golle kazanarak üst sıralara tutunmayı başardı.

U 17 liginde beşinci hafta maçları bugün oynanacak. Lider Mimar Sinanspor Buharaspor ile karşılaşırken ikinci Anadolu FK ise sahasında Osmancık Belediyespor’u konuk edecek. İskilipgücüspor Kültürspor deplasmanında galibiyet arayacak Alaca Belediyespor da Çorumspor önünde kazanarak ilk dört içinde yer bulma amacında. Hattuşa Gençlikspor ise Gençlerbirliği karşısında galibiyet arayacak.

Hakemler açıklandı

U 17 liginde bugün oynanacak beşinci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Çorumspor- Alaca Belediyespor: Ömür Soytemiz, Özkan Dağ, Sultan Sol. Çorum Anadolu FK- Osmancık Belediyespor: Abdullah Enes Gökgüney, Emre Çelikcan, Muhammed Emin Çamlı. HE Kültürspor- İskilipgücüspor: Nuriye Çınar Bal, Özkan Dağ, Yunus Emre Tok. Buharaspor- Mimar Sinanspor: İsmail Sırma, Nezgidar Abukan, Hasanberk Soytemiz. Hattuşa Gençlik- Gençlerbirliği: Serhat Emin Arduç, Bahar Çakıcı, Edanur Dölkeleş.