Havada uçtuğunu iddia ederek "Havada durdum, şahitlerim var" sözüyle hafızalara kazınan ve Esra Ceyhan'ın programındaki ilginç anlarıyla tanınan 'Uçan Adam' Sabri Yıldız hayatını kaybetti.

ESRA CEYHAN'IN PROGRAMIYLA MEŞHUR OLMUŞTU

Esra Ceyhan'ın programındaki hareketiyle o dönem adından söz ettiren Yıldız, bazı filmlerde rol almış ancak medya sektöründe uzun süre tutunamamıştı. Bir dönem yaşadığı maddi zorluklarla gündeme gelen Yıldız'ın ölüm haberini ise Testo Taylan duyurdu. Taylan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Uçan adam Sabri abim vefat etmiş. Şu an haberim oldu. Mekanı cennet olsun, açık sözlü bir insandı. Ceket, kitap ve vazo hediye etmişti" ifadelerine yer verdi.