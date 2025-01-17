Ankara-Bahçelievler'deki evinin önünde 24 Ocak 1993 tarihinde bombalı saldırı sonucu katledilen Araştırmacı- Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, ölümünün 32. yıldönümünde CHP Mecitözü İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen bir toplantıda anılacak.

24 Ocak 2025 Cuma günü saat 14.00'da Mecitözü Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Uğur Mumcu ve Demokrasi Konferansına konuşmacı olarak Avukat Sadık Eral katılacak.

CHP Mecitözü İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, tüm Çorumlular, ilçede gerçekleştirilecek Uğur Mumcu Demokrasi Konferansına davet edildi. (Haber Merkezi)