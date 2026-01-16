Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisi ile KOSGEB Çorum iş birliğinde düzenlenen vizyon toplantısında, 2026 yılı girişimcilik destekleri kapsamlı bir perspektifle ele alındı.

Toplantıda, KOSGEB Müdürü Halit Sıddık Tonkuş, yenilikçi fikirlerin katma değerli çıktılara dönüşme sürecini ve bu süreçteki devlet desteklerini aktardı.

Bu buluşma, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve yerel girişimcilik ekosisteminin canlandırılması adına önemli bir adım olarak kaydedildi.

Etkinlikte, bilginin ticari bir değere dönüşmesinin bölgesel kalkınmadaki kritik rolü üzerinde duruldu. Akademik birikimin girişimci ruhla birleşmesinin sadece bir iş kurma süreci değil, aynı zamanda toplumsal bir inovasyon hareketi olduğu vurgulandı.

KOSGEB Müdürü Halit Sıddık Tonkuş, 2026 desteklerinin şu odak noktalara hitap ettiğini belirtti:

“Hedef kitle, başta yenilikçi iş fikirlerine sahip öğrenciler ve projelerini ticarileştirmek isteyen akademisyenler olmak üzere, teknoloji odaklı üretim yapmayı hedefleyen tüm girişimci adaylarıdır. ?Destek içeriği ise yeni dönemde; teknoloji seviyesi yüksek sektörlere yönelik stratejik sermaye desteği, işletme geliştirme giderleri ve genç girişimcilere özel mentorluk hizmetleri olarak ön plana çıkıyor. Teşvikler sadece finansal birer kaynak değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir iş modeli kurmak için gereken rehberlik hizmetlerini de içeriyor.”

Akademisyenlerin ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen bu interaktif buluşma, teorik bilginin pratik girişimcilik hamleleriyle nasıl desteklenebileceğine dair güçlü bir yol haritası çizdi.