Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörlüğü 2025 yılında 105 milyon lira yatırım tutarlı 18 projeye 58,5 milyon lira hibe ödedi.

TKDK Çorum İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada 2025 yılında verilen destekler hakkında bilgi verildi.

18 PROJEYE 58,5 MİLYON LİRA HİBE ÖDENDİ

2025 yılında, 3 süt üretim tesisi, 1 broyler tavuk (etlik piliç) çiftliği modernizasyonu, 1 et işleme tesisi, 1 tıbbi ve aromatik bitki işleme tesisi ve 12 tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği için makine-ekipman alımı projesi olmak üzere 105 milyon lira yatırım tutarlı 18 projeye 58,5 milyon lira hibe ödemesi yapıldığının belirtildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

ÇORUM’DA TKDK YATIRIMLARI 2,6 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

“TKDK Çorum İl Koordinatörlüğümüz, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin eş finansmanı ile uygulanan IPARD Programı (Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Bileşeni) kapsamında ilk hibe ödemesi yaptığı 2013 yılından günümüze kadar geçen süreçte IPARD I, IPARD II ve IPARD III dönemlerinde yatırım tutarı 2,6 milyar liraya ulaşan 1263 projeye; 1 Milyar 350 milyon lira hibe ödemiş, 2 binin üzerinde insanımıza istihdam sağlamıştır. Ödenen bu hibenin Avro cinsinden tutarı 43,5 milyon Avro’dur. Aynı zamanda yatırımlardaki harcamalar KDV ve diğer vergilerden muaf tutularak yatırımcılara ayrıca bir destek daha sağlanmıştır.

Yapım işleri desteği kapsamında; hayvancılık yatırımlarında ahır, sağımhane, yem deposu, makine parkı, kümes, ağıl gibi yapılara, diğer yatırımlarda ise tesis için gerekli tüm bina ve müştemilatlarına destek verilmiştir. Makine-ekipman desteği kapsamında da bugüne kadar 141 bin 250 adet makine ve ekipmana destek sağlanmıştır. Bunların 2 bin 171 adedi süt sağım robotu, otomatik süt sağım sistemleri, ultrason makinesi, sürü yönetim sistemi, üretim izleme otomasyonu, hassas ekim ve ilaçlama makineleri, gramajlama-paketleme makineleri, traktör gibi ileri teknoloji sınıfında yer alan makine-ekipmanlardan oluşmaktadır. Bu modern makine-ekipmanların kullanımıyla destek verdiğimiz tesislerde verimlilik artmış, işletmelerin üretim kapasitesi güçlenmiş ve gelirlerinde istikrar sağlanmıştır. Sağladığımız hibelerle kurulan ya da modernize edilen işletmeler, ilimizin üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra ihracat, istihdam ve yenilenebilir enerji alanlarında ülke ekonomisine de büyük katkılar vermektedir. Çorum’un ihracat hacmi içerisinde IPARD destekli sektörlerden ABD, Almanya, Rusya ve Dubai gibi ülkelere yapılan ihracatın önemli bir yer tutmaya başladığını gözlemlemekteyiz. Özellikle meyve soğuk hava depolarından yapılan ihracat tutarı 10 milyon doları aşarken, tıbbi ve aromatik bitki sektöründe 1,75 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldığını büyük bir gururla görmekteyiz. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği için makine-ekipman desteğimiz sayesinde ilimizde bitkisel üretimde çeşitlilik artmış, çörek otu, kimyon, lavanta, kekik, safran, anason, aspir ve diğer birçok ürünün ekim alanları genişlemiştir. İl genelindeki toplam tıbbi ve aromatik bitki ekiliş alanının yüzde 51’i destek sağladığımız projeler tarafından ekilmektedir. Destek verdiğimiz 81 yenilenebilir enerji yatırımı hem il ekonomisine hem de yatırımcılarımıza önemli katkılar sağlamaktadır. Bu yatırımlar sayesinde destek sağladığımız tesisler tükettikleri elektrik enerjisi için para ödemedikleri gibi fazlası içinde anlaşmalarına göre ücret almaktadırlar. Yıllık yaklaşık olarak 64,3 milyon kWh elektrik enerjisi üretiminin yapıldığı tesislerin il üretimindeki payı yüzde 12’dir. Ortalama bir konutun yıllık tüketimi 3 bin kWh olarak kabul edildiğinde yaklaşık 21.500 adet konutun yıllık elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamaya yetecek kadar elektrik enerjisi üretimi bu tesislerimizden sağlanmaktadır.

‘İKİ YEREL EYLEM GRUBUNU DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ’

IPARD II döneminde destek verdiğimiz İskilip Yerel Eylem Grubu Derneği ile Ortaköy Şapinuva Kadeş Derneğini, IPARD III döneminde de desteklemeye devam ediyoruz. Her iki yerel eylem grubunun da önümüzdeki 5 yıl boyunca faaliyetlerini desteklemek üzere yakın zamanda sözleşme imzalanacaktır.

Bu dernekler tarafından yürütülen sosyal projelerin önemli bir toplumsal etki yarattığını, kadınların, gençlerin ve çiftçilerin üretim ve sosyal hayata katılımının güçlendiğini ve ilçelerine yaptıkları projeler ile katkı sağladıklarını, güzel dokunuşlarda bulunduklarını görmekteyiz.

‘TARIMI VE KIRSALI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

TKDK, IPARD I ve ardından uygulanan IPARD II Programını başarıyla tamamlanmıştır. Uygulaması devam eden IPARD III döneminde de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarımı ve kırsalı desteklemeye devam edeceğiz.

2026 yılında da TKDK Başkanlığı tarafından yıl içerisinde açılacak proje çağrılarına yönelik yatırımcılarımızın yanında olmaya, onlara her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızın İl Koordinatörlüğümüzle irtibat kurmaları, en doğru bilgiyi yetkililerden ve uzman personelden almaları menfaatlerine olacaktır.”