Sanatçı Sevcan Orhan, Lefkoşa'da konser verdiği sırada sahnede fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Orhan'ın müşahede altında tutulacağı öğrenildi.
Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da bir otelde sahne aldı. Konseri sırasında fenalaşan Orhan'ın kontrol amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ünlü ismin sedye ile konser alanından çıkarken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Edinilen bilgiye göre, hastaneye sevk edilen Sevcan Orhan'ın tansiyonu düştü.
MÜŞADE ALTINDA TUTULACAK
Kaldırıldığı hastanede bu akşam müşahede altında tutulacağı öğrenilen Orhan'ın orkestra arkadaşları ve sevenleri hastane önünde beklemeye başladı.