Çorum Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Gençlik Haftası satranç turnuvası tamamlandı. Turnuvada dereceye giren sporculara madalya ile birlikte Uzay İnşaat tarafından para ödülü verildi. 17-18 Mayıs 2025 tarihinde Tevfik Kış Spor Salonunda gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Haftası satranç turnuvasında dört ayrı kategoride toplam 137 sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda 08 Yaş Altı Genel Kategorisinde Şampiyonluğu Asil Cindil, İkinciliği Hasan Emre Kaya, Üçüncülüğü Yiğit Emir Kurt, Dördüncülüğü Enes Bozkurt, Beşinciliği Yiğit Murat Kekillioğlu elde etti.

10 Yaş Altı Genel Kategorisinde Şampiyonluğu Barkın Ata Çatak, İkinciliği İsmail Göriş, Üçüncülüğü Yusuf Eymen Durmaz, Dördüncülüğü Muhammed Semih Bozkurt, Beşinciliği Yiğit Ali Sümbül elde etti. 14 Yaş Altı Genel Kategorisinde Şampiyonluğu Kaan Çetinkaya, İkinciliği Taha Taş, Üçüncülüğü Reşat Ali Aydın, Dördüncülüğü Çınar Güngören, Beşinciliği Yusuf Talha Çakır elde etti.

Açık Kategoride ise Şampiyonluğu Musa Türkmen, İkinciliği Ferhat Ekin, Üçüncülüğü Muhammet Berat Kurt, Dördüncülüğü Enes Yılmaz, Beşinciliği Göktüğ Şengün elde etti. Uzay İnşaat tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Haftası münasebetiyle dört ayrı düzenlenen satranç turnuvamızda ilk beş dereceye giren sporculara para ödülü verildi.

Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu turnuvada dereceye giren sporculara para ödülü veren Murat Kılıçoğlu'na satranç sporuna vermiş olduğu destekten teşekkür etti. Çetinoğlu açıklamasında ayrıca ‘İlimizde gerçekleştireceğimiz her etkinlikte daha iyisini yapmak için ellerimizden geleni yapmaya ekipçe çalışıyoruz. İlimizde etkinliklerin düzenlenmesi de desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mustafa Demirkıran'a, Spor Müdürümüz Feyyaz Velidedeoğlu'na ve Spor Şube Müdürümüz Ferhat Yıldıza ayrıca teşekkür ediyorum’ dedi.