İzmir'de meydana gelen olayda bir reklam ajansında çalışan Halil Gül (34) ve Hüsnü Akan (35), reklam tabelası asmak için plazanın 10'uncu katına vinç yardımı ile çıktı.

Vinç zincirinin henüz belirlenemeyen bir nedenle kopmasıyla işçiler, bindikleri sepet ile metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

2 İŞÇİ KURTARILAMADI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralandığı belirlenen işçilerden Hüsnü Akan Bayraklı Şehir Hastanesine, Halil Gül ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanelerde tedavi gören Gül ve Akan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olaya ilişkin vinç sahibi E.P. ve vinç operatörü F.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gül ve Akan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.