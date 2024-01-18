CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Cumhuriyet Halk Partisi Grup yönetimine seçildi.

CHP TBMM Grubu, bugün basına kapalı olarak toplandı.

Toplantıda; CHP Grubu’nun TBMM İdare Amiri ve CHP Grup Yönetim Kurulu üyeleri için seçim yapıldı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız yapılan oylama sonucu Grup Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tahtasız; "Milletvekillerimizin oyları ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup yönetimine seçilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bugün yapılan seçimde TBMM İdari Amirliğine seçilen Artvin Milletvekilimiz Sn. Uğur Bayraktutan, benimle birlikte grup yönetimimize seçilen Uşak Milletvekilimiz Sn. Ali Karaoba, Gaziantep Milletvekilimiz Sn. Hasan Öztürkmen ve Kars Milletvekilimiz Sn. İnan Akgün Alp’i de tebrik ediyor, başarılı bir dönem geçirmeyi diliyorum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve tüm milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı