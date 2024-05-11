Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın TRT Spor’da yayınlanan Taktik Analiz programında moderatör ve yorumculara Ahlatcı Çorum FK forması hediye etti.

Önceki akşam TRTspor kanalında canlı olarak yayınlanan ve Onur Şahin’in sunduğu Ömer Üründül ve Alp Pelivan’ın yorumcu olarak katıldığı programda Çorum FK rüzgarı esti. Kırmızı Siyahlı kulüp başkanı Oğuzhan Yalçın programa katılanlara isimleri yazılı forma gönderdi.

Yorumcu Alp Pehlivan Futbol Gecesi’ne Serkan Yetkin ile kendisine forma gönderen Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın Taktik Analiz yorumcularınıda unutmadığını söyledi.

Program sunucusu Onur Şahin kendilerini unutmayan ve bu güzel jesti yapan Çorum FK Başkan ve yönetimine teşekkür etti.

Program Yorumcusu Alp Pehlivan ise Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın ilginç bir hikayesi olduğunu alt yapısından yetiştiği Çorumspor’da profesyonel futbol oynadıktan sonra başka kulüplerde forma giymeye devam ettiğini ardından ikinci bölümde yeniden döndüğü kırmızı siyahlı takımda kısa süre daha oynadıktan sonra Sportif Direktör olarak görev aldığını söyledi.

Pehlivan, Oğuzhan Yalçın’ın daha sonra kulüp başkanı olarak 56 yıllık tarihinde Çorum FK’yı ilk kez 1. lige taşıdığı ve ilk sezonunda da Süper Lig için mücadele eden konuma getirdiğini belirterek ‘Genç başkanı bu başarısından dolayı kutluyor ve bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Şahsım ve program arkadaşlarım adınada kendisine bu ince jestinden dolayı çok teşekkür ediyorum’ dedi.