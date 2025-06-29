Bilecik'teki rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına ilişkin bölgeden gelen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Yaz sıcaklarının etkisini arttırmasıyla birlikte ülkenin birçok noktasından orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Son iki günde 150 orman yangını çıkarken; dün Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüyerek devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU

Ekiplerin yangını söndürmek için seferber olduğu Bilecik'ten gelen görüntüler, yangının büyüklüğünü ortaya koydu. Görüntülerde, ormanların ve tarlaların alevler içinde kaldığı anlar kaydedildi.

16 YERLEŞİM YERİ TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya- Bilecik sınırında devam eden yangın nedeniyle 16 yerleşim yerinin tahliye edildiğini duyurdu. Bakan, "Yangının doğu tarafına doğru ilerleme eğilimi var. Bu yangın sebebiyle Sakarya'da iki yerleşim yeri, Bilecik'te de 14 yerleşim yeri tahliye edildi. Sadece bunların arasında Bilecik Osmaneli'ndeki yangında bir vatandaşımız yaralandı, hastaneye sevk edildi. Onun dışında hem çalışanlarımızdan hem vatandaşlarımızdan yaralanan yok. Yangının sebebi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 3 kişi gözaltına alındı" sözlerini sarf etti.

BİRGÜNDE 83 YANGIN

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkenin çeşitli noktalarındaki yangınlara ilişkin de "Ülkemizde çıkan yangın sayısı 150. 83 tanesi bugün çıktı. Şu an ülkemizde 8 aktif yangın var ancak bunlardan 4 tanesi kısmen kontrol altına alındı" bilgilerini verdi.