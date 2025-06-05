YEDAŞ, Kurban Bayramı süresince hizmet bölgesinde kesintisiz hizmet sunmak için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Saha ekiplerinden kontrol merkezlerine, uzaktan müdahale sistemlerinden jeneratör desteğine kadar geniş bir organizasyonla 7/24 görev başında olacak YEDAŞ, bayram süresince planlı kesintilere ara vererek enerji ihtiyacına hızlı ve etkili çözümler sunmayı hedefliyor.

Samsun, Ordu, Sinop, Amasya ve Çorum illerinde 3,2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmeti sunan YEDAŞ, Kurban Bayramı süresince kaliteli ve sürdürülebilir enerji için tüm önlemlerini aldı. Bayram boyunca görev başında olacak ekiplerin, olası elektrik arızalarına hızla müdahale etmesi planlandı.

Şirket, bayram boyunca 670 arıza onarım personeli, 264 araç ve 107 nöbetçi amir ile sahada aktif olacak.

Arızalara hızla müdahale etmek ve olası enerji kesintilerinin önüne geçmek için hem saha ekipleri hem de uzaktan izleme sistemleri etkin şekilde devrede olacak. YEDAŞ Ana Kontrol Merkezleri ve SCADA sistemleri aracılığıyla enerji kullanımı anlık olarak izlenecek, operasyon merkezindeki 45 kişilik uzman ekip, uzaktan müdahale ile hızlı çözümler sunacak. Gerektiğinde ise en yakın ekipler bölgeye yönlendirilerek sahada çözüm sağlanacak.

Kritik noktalara konumlandırılan 13 adet büyük güçlü mobil ve 122 portatif jeneratör, ihtiyaç anında devreye girmek üzere hazır bekletilecek. Bayram süresince planlı bakım ve kesintilere ara verilerek, kesintisiz hizmet sunulacak.

YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, alınan tedbirlerle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kurban Bayramı’nın herkese huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bu anlamlı günlerde enerji ihtiyacının sorunsuz karşılanması adına tüm ekiplerimizle sahadayız. Hem uzaktan kontrol sistemlerimizle hem de yerinde müdahale ekiplerimizle bayram boyunca çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

7/24 ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ

YEDAŞ, müşteri taleplerine daha hızlı yanıt verebilmek adına bayram süresince çağrı merkezi hizmetini güçlendirdi. 186 numaralı Çağrı Merkezi, 0530 10 60 186 numaralı WhatsApp hattı ve X (Twitter) destek hesabı, müşterilerin her türlü talep ve şikayetini karşılamak üzere 7/24 aktif olacak. (Haber Merkezi)