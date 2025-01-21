Yeni seçilen Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Üyeleri, Çorum Valisi Ali Çalgan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nin mevcut gelişimi ve geleceği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sırasında, OSB Müteşebbis Heyeti üyelerini tebrik eden Vali Ali Çalgan, yeni görevlerinde kendilerine başarılar diledi. Vali Çalgan, üyelerin çalışmalarında kolaylık ve başarı temennisinde bulunarak, bölgenin kalkınması adına önemli katkılar sağlayacaklarına inandığını belirtti.

Organize Sanayi Bölgesi’nin ekonomik ve sanayi altyapısının güçlendirilmesi için koordineli bir şekilde çalışmaların sürdürülmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Ali Çalgan, OSB'nin Çorum için büyük bir değer taşıdığını vurguladı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilekler ve teşekkürlerle son buldu.