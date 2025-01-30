Türkiye'nin otomobili Togg'un yeni modeli T10F Çorum yollarında görüntülendi.

İlkbaharda ön taleplerin alınmasının beklendiği Togg’un sedan model T10F’in yol sürüş testleri devam ediyor. T10F’in 3 adet test aracı dün Çorum’da görüldü.

T10X modelinin küresel çapta büyük ilgi görmesinin ardından yeni fastpack serisi Togg T10F için ön siparişlerin ilkbahar aylarında alınması bekleniyor.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, T10F'yi bu senenin ortalarından itibaren piyasaya vermeye başlayacaklarını belirterek, "Büyük ihtimalle nisan-mayıs aylarından itibaren de fastback aracımızda ön talep toplamaya başlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

TOGG T10F TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

T10F, RWD (arkadan itiş) standart menzil, RWD uzun menzil ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD, iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

Cihazın 700 Newtonmetre (nm) tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.