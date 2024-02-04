Yeniden Refah Partisi Osmancık Belediye Başkan Adayı Celil Aksoy, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

‘İlçene sahip çık değerlerine sahip çık’ sloganı ile yola çıkan Yeniden Refah Partisi Osmancık Belediye Başkan Adayı Celil Aksoy, Çorum Belediyesinden emekli olduğunu ve 15 yıllık belediyecilik tecrübesi ile birikimini Osmancık'ı daha ileriye taşıyıp geliştirmek için kullanacağını belirtti.

Osmancık’ın başta ulaşım, iletişim ve işsizlik olmak üzere birçok sorunu olduğunu kaydeden Aksoy, “Bu sorunları çözmek için aday oldum. Değerli ilçemize hizmet etme arzusuyla bu yola çıktım ve bu yolda hemşerilerimin desteğini bekliyorum” dedi.

Aksoy, gazetemizin 34.’üncü kuruluş yıldönümünü kutlayarak başarı dileklerini iletti.