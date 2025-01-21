Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yol kenarında bir bebeğe ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ankara-Çorum kara yolu üzerinde Elmadağ ilçesi girişinde belediye temizlik görevlilerince insana ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu.
Yapılan incelemelerde kemik parçalarının bir bebeğe ait olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.
Polisin yaptığı çalışmalarda bebeğin annesinin Elmadağ ilçesinde yaşayan N.A (21) olduğu bilgisine ulaşıldı.
N.A polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili geniş çapta çalışma başlatıldı.
Editör: İhlas Haber Ajansı