Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde değerlendirmek isteyenlerden yolculuğu son güne bırakanlar trafik çilesi çekti.

Düzce geçişinde hem D-100 karayolunda hem de Anadolu otoyolunda yoğunluk devam ediyor. Hem D-100 karayolunda hem de Anadolu Otoyolunda alınan önlemlerle yollarda akıcı yoğunluk sürüyor. Jandarma ekipleri D-100 üzerinde, polis ekipleri ise Anadolu Otoyolu üzerinde önlemler alarak herhangi bir aksaklığa mahal vermiyor. Her iki yoldaki akıcı trafik ise havadan dron ile görüntülendi.

Kurban Bayramı tatili için yolan çıkan tatilciler, Gerede - Karadeniz yolunda aşırı yoğunluğa neden oldu. Trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

KARADENİZ BAĞLANTI YOLUNDA TRAFİK YOĞUN

Yoğunluk nedeniyle Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor. Trafik akışının yavaşlaması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.