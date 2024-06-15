Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İl Yönetimi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret etti.

Türk PDR Derneği İl Başkanı Aykut Aydemir, dernek ve sahadaki çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, psikolojik danışmanlar olarak yetkinlikleri doğrultusunda yapılacak her türlü çalışmada Çorum Belediyesi ile işbirliğine hazır olduklarını ifade ettiler.

Ayrıca belediye ile bir süredir üzerinde çalışılan ve artık genel hatlarıyla şekillenmeye başlayan protokoller hakkında da başkana bilgi verdiler.

Yetkinlikleri dahilinde kongre, panel ve sempozyum gibi faaliyetlerden gençlik ve aile çalışmalarına, mezun olan öğrencilerin üniversite ve lise tercih döneminde ki tercih ve kariyer danışmanlıklarından belediye başkanlığı kadrosuna psikolojik danışman istihdamı konularına kadar oldukça geniş bir yelpazede istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretin anısına Başkan Aşgın, ahşap oyma, üzerinde Besmele'nin yazılı olduğu bir hat hediye etti.