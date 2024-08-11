Zam geleceği iddiaları ile tartışma konusu olan yurt dışı çıkış harç pulu için fiyat güncellendi.

Vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 2 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

500 LİRAYA YÜKSELDİ

Kanunla yurt dışı çıkış harcı 150 liradan 500 liraya yükseldi.

Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artacak.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girecekti.

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Böylece yeni yurt dışı çıkış harç ücreti yarından itibaren (12 Ağustos) geçerli olacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), harçların 12 Ağustos beklenmeden ödenmesine imkan sağlamıştı.