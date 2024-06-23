Benzin ve motorinde iki gün önce beklenen ancak enerji otoritesi EPDK'nın fiili müdahalesiyle ertelenen zam 24 Haziran Pazartesi gecesi yürürlüğe girecek.

RAKAM DAHA DA YÜKSELDİ

Sektör kaynaklarının aktardığına göre; tekrar erteleme olmazsa, 24 Haziran Pazartesi gecesi litre fiyatı benzinde 2 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 69 kuruş artacak. 21 Haziran için beklenen ancak ertelenen zamda, litrede benzinde 1 lira 64 kuruş, motorinde 1 lira 63 kuruş artış olacaktı. Pazartesi günkü zam, ertelenen zammın üstünde oldu.

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