Çorum, 2025 yılında takipteki kredi borcu en hızlı artan 20 il arasında yer aldı.

Takibe düşmüş kredi alacaklarında Çorum yüzde 168.2 artış yaşandı ve Türkiye'de 11.sırada yer aldı.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, 2025 yılında bankaların Türkiye genelinde takibe düşmüş kredi alacakları yüzde 103 artışla 588,7 milyar liraya ulaştı.

Takibe düşen alacaktaki büyümede yüzde 595’lik astronomik oranla Karaman başı çekti. Takipteki alacaklar geçen yıl 5 ilde yüzde 200-300, 57 ilde de yüzde 100-200 arasında üç haneli artış gösterdi.

Takibe düşmüş alacak mik­tarında büyümede ise yüz­de 595’lik astronomik oranla Karaman başı çekti.

Karaman’ın ar­dından yüzde 261,2’lik artış­la Zonguldak, yüzde 242,1’le Amasya, yüzde 2176 ile Er­zurum, yüzde 202,8’le Sam­sun, yüzde 197 ile Niğde ve yüzde 196,8 artışla Tunceli geldi. Bu illere göre sanayi ve ticaret sektörleri görece da­ha gelişmiş olan Eskişehir’in takipteki kredi borcu da yüz­de 192,7 büyürken, Batman yüzde 191,4, Yozgat yüzde 180,5’le takibe düşen kredi­leri en hızlı büyüyen ilk on il arasında yer aldı.

2025 sonu itibarıyla ki­şi başına ortalama takipteki kredi borcunda 15.111 TL ile İstanbul başı çekiyor. Borç miktarı geçen yılki rekor ar­tışa rağmen birçok ilden dü­şük olmakla birlikte nüfusa bölündüğünde kişi başına 15.055 TL’lik takibe düşmüş borcu bulunan Karaman, İs­tanbul’un hemen ardından ikinci sırada yer alıyor.