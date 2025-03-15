1. Amatör Küme’de ikinci yarı yarın oynanacak dört maçla başlıyor.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren üç takım ve ligde kalma mücadelesi veren beş takımın oynayacağı her maç oldukça zorlu geçmeye aday.

İlk yarıyı lider tamamlayan Kültürspor takımı ikinci yarının ilk maçında ligde kalma mücadelesi veren son sırada bulunan Osmancıkgücüspor deplasmanında galibiyet ile dönerek liderliğini devam ettirmek amacında.

Haftanın kritik maçında ise iki Alaca takımı karşılaşacak. Ligde ilk yarıyı 15’er puanla ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan Alaca belediyespor ile Alacagücüspor takımları saat 14’de Alaca ilçe sahasında karşılaşacaklar.

Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki İskilip ilçe takımı İskilipspor ile İskilipgücüspor takımları saat 14’de İskilip ilçe sahasında mücadele edecekler.

İlk haftanın diğer maçında ise İtfaiye sahasında Gülabibeyspor ile Ulukavakspor takımları karşılaşacaklar.