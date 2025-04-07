1. Amatör Küme’de şampiyonluk yolundaki en avantajlı iki takımının maçında Alacagücüspor lider ve namağlup Kültürspor’u 1-0 yenerek bitime dört hafta kala şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.

Alaca ilçe sahasında oynanan maça iki takımda kontrollü başladı. Ev sahibi Alacagücüspor 28. dakikada orta alandan gelişen atakta Cuma ceza sahasına girmeden yaklaşık 25 metreden mükemmel bir vuruşla topu Kültürspor ağlarına gönderdi.

İlk yarıyı bu skorla önde tamamlayan Alacagücüspor ikinci yarıda tamamen savunma futbolu oynadı. Kültürspor beraberlik için yüklendi.

Bu yarıda zaman zaman tansiyon yükseldi. Maçın 82. dakikasında Kültürspor’un ceza sahasına yapılan ortada Akın topu ağlara gönderdi ancak maçın hakemi faul gerekçesi ile golü iptal etti.

Uzatma dakikalarında ise Kültürspor’un kazandığı korner atışında kafa vuruşunda top üst direkten geri geldi.

Kalan bölümde Kültürspor’un çabası sonuç vermedi ve Alacagücüspor sahadan tek golle üç puanı alarak ayrıldı ve ligin yeni lideri oldu.

Bu galibiyet ile Alacagücüspor 24 puanla liderliğe yükselirken ilk mağlubiyetini alan Kültürspor 23 puanla ikinci sıraya geriledi.