Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Çorumlu işçi kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Ankara’dan acı haber geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin altında kalan taşeron firma çalışanı Çorumlu Bayram Demirhan, feci kazada yaşamını yitirdi.

TAŞERON OLARAK ÇALIŞIYORDU

Demirhan'ın Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi çalıştığı öğrenildi.

Diğer ölen işçinin ise Kadir Ortataş olduğu öğrenildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hayatını kaybeden işçilerin yakınları, mesai arkadaşları kaza yerinde gözyaşı döktü.

İşçilerin cenazeleri yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

CENAZESİ YARIN ÇORUM'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Çorumlu işçi Bayram Demirhan'ın cenazesinin yarın Çorum'a getirilerek Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Küçükincesu köyünde toprağa verileceği öğrenildi.